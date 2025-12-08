Hai l’abbonamento Netflix con pubblicità? Allora non puoi vedere uno dei migliori film con Brad Pitt

Se hai l’abbonamento Netflix con pubblicità, probabilmente non te ne sei ancora accorto. Ma nelle ultime settimane, una parte crescente del catalogo della piattaforma è diventata inaccessibile. Non per un problema tecnico, né per questioni di censura. Il motivo è molto più prosaico: appartieni al piano Base con pubblicità, e questo significa che circa 135 titoli semplicemente non esistono per te. Tra questi, uno dei film di guerra più disturbanti e celebrati dell’ultimo decennio: Fury, il war movie del 2014 diretto da David Ayer e interpretato da Brad Pitt. La buona notizia? Per ora, Fury è ancora visibile anche con l’abbonamento più economico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

