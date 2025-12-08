Hai l’abbonamento Netflix con pubblicità? Allora non puoi vedere uno dei migliori film con Brad Pitt

Screenworld.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se hai l’abbonamento Netflix con pubblicità, probabilmente non te ne sei ancora accorto. Ma nelle ultime settimane, una parte crescente del catalogo della piattaforma è diventata inaccessibile. Non per un problema tecnico, né per questioni di censura. Il motivo è molto più prosaico: appartieni al piano Base con pubblicità, e questo significa che circa 135 titoli semplicemente non esistono per te. Tra questi, uno dei film di guerra più disturbanti e celebrati dell’ultimo decennio: Fury, il war movie del 2014 diretto da David Ayer e interpretato da Brad Pitt. La buona notizia? Per ora, Fury è ancora visibile anche con l’abbonamento più economico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

