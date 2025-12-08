Ha ordinato è stato servito e accontentato ora aspettiamo che torni a pagare | cena da 700 euro in un ristorante a Venezia turista scappa fingendo problemi con la carta di credito

Una cena raffinata, una bottiglia di Amarone tra le più pregiate della carta, piatti di alta cucina serviti uno dopo l’altro. Al Chat Qui Rit, bistrot gastronomico a pochi passi da piazza San Marco, tutto sembrava procedere come ogni sera, fino al momento del conto. È allora che un turista spagnolo di 47 anni ha tentato di trasformare l’esperienza gourmet in una fuga senza pagare, lasciando dietro di sé stupore, amarezza e una denuncia per insolvenza fraudolenta. Secondo la ricostruzione dei gestori, l’uomo aveva cenato scegliendo piatti della tradizione veneziana accanto a proposte più creative, accompagnando il tutto con una delle etichette più care tra le oltre 500 presenti nella carta dei vini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

