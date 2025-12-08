Ha Long Bay di Jovoy analisi e recensione della fragranza
Ha Long Bay – Lanciata nel 2025, è una delle referenze del brand parigino Jovoy. Il suo naso è Véronique Nyberg. Jovoy rilancia tutte le sue fragranze in un nuovissimo ed elegante packaging. Jovoy. La casa di profumi, con sede in rue de Castiglione a Parigi, non perde mai di vista i suoi principi fondanti: rarità, scoperte, meraviglia, sfumature, gioia, pregiudizio, lealtà, eleganza, sensibilità e un’inesauribile curiosità che il suo fondatore François Hénin e i suoi partner di lunga data dispiegano in modo contagioso verso un mercato in continua evoluzione. Completamente opposto alle creazioni globali standardizzate, JOVOY rappresenta quindi il sogno di una profumeria d’eccezione, parte di una notevole tradizione francese e lontana dall’ostentazione e dall’elitarismo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
12 novembre 2025 - Una giornata esclusiva dedicata ad Ha Long Bay e alla sua meravigliosa storia tra le sfumature del Vietnam Jovoy Parfums Rares #jovoy #event #halongbay #profumi #profumidinicchia #profumiartistici #essensesit #scentshugsenses - facebook.com Vai su Facebook