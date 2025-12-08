Ha Long Bay – Lanciata nel 2025, è una delle referenze del brand parigino Jovoy. Il suo naso è Véronique Nyberg. Jovoy rilancia tutte le sue fragranze in un nuovissimo ed elegante packaging. Jovoy. La casa di profumi, con sede in rue de Castiglione a Parigi, non perde mai di vista i suoi principi fondanti: rarità, scoperte, meraviglia, sfumature, gioia, pregiudizio, lealtà, eleganza, sensibilità e un’inesauribile curiosità che il suo fondatore François Hénin e i suoi partner di lunga data dispiegano in modo contagioso verso un mercato in continua evoluzione. Completamente opposto alle creazioni globali standardizzate, JOVOY rappresenta quindi il sogno di una profumeria d’eccezione, parte di una notevole tradizione francese e lontana dall’ostentazione e dall’elitarismo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ha Long Bay di Jovoy, analisi e recensione della fragranza