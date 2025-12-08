Gvardiol si aspetta tensione al Mondiale in casa del Manchester City
2025-12-08 16:43:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Josko Gvardiol dice che si aspetta che gli scherzi sulla Coppa del Mondo inizino al Manchester City mentre la Croazia si prepara ad affrontare l’Inghilterra nella fase a gironi la prossima estate. La Croazia aprirà la sua stagione di Coppa del Mondo 2026 contro la squadra di Thomas Tuchel a Dallas il 17 giugno, una partita che potrebbe vedere Gvardiol e Mateo Kovacic scontrarsi con diversi compagni di squadra del City tra cui Phil Foden, John Stones e Nico O’Reilly. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
