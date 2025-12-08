GUIDA TV 8 DICEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 Sandokan 1ªTv Storie di Sera Serie Tv Inchieste Rai2 21:20 23:25 1917 Il Processo al 90° Film Talk Show Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:35 01:00 Quarta Repubblica In Amore Niente Regole Talk Show Film Canale 5 21:50 01:05 Grande Fratello Tg5 Reality Notiziario Italia 1 21:30 00:20 Fast X Sport Mediaset Monday Night Film Rubrica La7 21:15 23:00 La Torre di Babele Full Mont: Squattrinati Organizzati Film Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog
