Guerre fame clima | servono 33 miliardi di dollari per sostenere 135 milioni di persone in 50 paesi L' appello dell' Onu per il 2026

L'appello umanitario globale è per raccogliere 33 miliardi di dollari per sostenere, nel 2026, 135 milioni di persone in 50 paesi, ha affermato l'Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari (Ocha). L'appello a sostegno di popolazioni colpite da guerre, disastri climatici, terremoti, epidemie o cattivi raccolti, arriva dopo un anno in cui le risorse umanitarie sono state messe a dura.

