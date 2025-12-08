Guerra in Ucraina Mosca | È ora che l’Ue ascolti paparino Trump Meloni | Uniti con Usa per una pace giusta Zelensky | Né morale né legale cedere territori alla Russia

Il conflitto in Ucraina prosegue con posizioni contrastanti tra leader mondiali. Mosca invita l’UE ad ascoltare Trump, mentre Meloni sottolinea l’importanza di un’unità con gli Stati Uniti per una pace giusta. Zelensky ribadisce l’integrità territoriale di Kiev, negando qualsiasi cessione di territori alla Russia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev non ha alcun diritto legale o morale di cedere territori alla Russia in un accordo volto a porre fine all’invasione di Mosca, che dura da quasi quattro anni. «Prevediamo di cedere territori? Non abbiamo alcun diritto legale di farlo, secondo la legge ucraina, la nostra costituzione e il diritto internazionale. E non abbiamo nemmeno alcun diritto morale», ha dichiarato Zelensky in una conferenza stampa online, dopo il vertice di Londra con i «Volenterosi». Atterrato a Bruxelles in serata, domani sarà a Roma per incontrare Giorgia Meloni a palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Open.online