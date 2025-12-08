Guerra durante l' accensione dell' Albero di Natale | La comunità ha voglia di stare insieme

Durante l’accensione delle luci natalizie in piazza Garibaldi, si è verificato un episodio di tensione tra i partecipanti. Nonostante ciò, la comunità ha dimostrato di desiderare comunque di condividere momenti di festa e unione, segnando l’inizio delle festività che si protrarranno fino al 14 gennaio 2025.

Come da tradizione le luci del Natale hanno illuminato l’albero di piazza Garibaldi, dando il via al tempo delle Festività, fino al 14 gennaio 2025, giorno successivo la celebrazione del patrono di Parma, Sant’Ilario. Anche quest’anno l’albero è stato donato dal Comune di Cavalese, in Val di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

