Guasto all' auto in A1 lui scende e viene urtato da un camion | 20enne in ospedale

Un guasto alla macchina mentre stava viaggiando di notte in autostrada. Lui scende dall'auto e un camion che sopraggiunge non riesce a evitare il contatto con il ragazzo. È quanto accaduto a un 20enne poco prima delle 3 del mattino di oggi, lunedì 8 dicembre, nel tratto aretino dell'A1 al km 384. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it