Guai per Allegri | Leao costretto al cambio al 31' contro il Toro Out per un problema muscolare

Leao è stato costretto a lasciare il campo al 31' della partita contro il Torino a causa di un problema muscolare. Il portoghese ha dovuto essere sostituito nel primo tempo, con Samuele Ricci che è entrato al suo posto. La situazione rappresenta un problema per Allegri e la sua squadra, che ora devono fare i conti con questa assenza imprevista.

