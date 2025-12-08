Gruppo Fs con Microsoft | siglato l’accordo per l’utilizzo dell’Ai

Quotidiano.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INTELLIGENZA artificiale messa a servizio di ferrovie e treni. Questo grazie alla collaborazione istaurata tra il Gruppo FS Italiane e Microsoft.Le due realtà hanno, infatti, dato avvio a una partnership strategica per accelerare la trasformazione digitale dell’operatore di mobilità in ottica AI, inaugurando una delle collaborazioni tecnologiche più ambiziose nel settore dei trasporti europeo. L’accordo mira a fornire a oltre 50mila dipendenti strumenti avanzati di produttività e a promuovere l’innovazione responsabile nei processi aziendali. Sfruttando le soluzioni di intelligenza artificiale di Microsoft e l’esperienza industriale del Gruppo FS, la collaborazione pone le basi per un nuovo modello di adozione della tecnologia per modernizzare la mobilità e aumentare la competitività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

gruppo fs con microsoft siglato l8217accordo per l8217utilizzo dell8217ai

© Quotidiano.net - Gruppo Fs con Microsoft: siglato l’accordo per l’utilizzo dell’Ai

News recenti che potrebbero piacerti

Gruppo FS e Microsoft: nasce l’accordo sull’Intelligenza Artificiale

Gruppo Fs e Microsoft siglano accordo sull’intelligenza artificiale

Copilot di Microsoft per il Gruppo FS

gruppo fs microsoft siglatoGruppo Fs con Microsoft: siglato l’accordo per l’utilizzo dell’Ai - Questo grazie alla collaborazione istaurata tra il Gruppo FS Italiane ... Si legge su quotidiano.net

gruppo fs microsoft siglatoAccordo Gruppo FS-Microsoft: l'IA dell'azienda di Redmond a supporto delle Ferrovie dello Stato - L’accordo mira a fornire a oltre 50mila dipendenti strumenti avanzati di produttività e a promuovere l’innovazione responsabile nei processi aziendali. Secondo edge9.hwupgrade.it

Smart mobility, FS Italiane e Microsoft insieme per innovare processi e servizi - Smart mobility: FS Italiane e Microsoft avviano una partnership per innovare la mobilità con AI, formazione e strumenti digitali per oltre 50mila dipendenti. Segnala corrierecomunicazioni.it

Cerca Video su questo argomento: Gruppo Fs Microsoft Siglato