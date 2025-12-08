Gruppo Fs con Microsoft | siglato l’accordo per l’utilizzo dell’Ai

L’INTELLIGENZA artificiale messa a servizio di ferrovie e treni. Questo grazie alla collaborazione istaurata tra il Gruppo FS Italiane e Microsoft.Le due realtà hanno, infatti, dato avvio a una partnership strategica per accelerare la trasformazione digitale dell’operatore di mobilità in ottica AI, inaugurando una delle collaborazioni tecnologiche più ambiziose nel settore dei trasporti europeo. L’accordo mira a fornire a oltre 50mila dipendenti strumenti avanzati di produttività e a promuovere l’innovazione responsabile nei processi aziendali. Sfruttando le soluzioni di intelligenza artificiale di Microsoft e l’esperienza industriale del Gruppo FS, la collaborazione pone le basi per un nuovo modello di adozione della tecnologia per modernizzare la mobilità e aumentare la competitività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gruppo Fs con Microsoft: siglato l’accordo per l’utilizzo dell’Ai

