CAMBIO ai vertici nel gruppo Ceme, con l’arrivo di un nuovo Chief executive officer. Alessandro Perrotta è il nuovo ceo del gruppo Ceme, attivo nel settore delle pompe a vibrazione e delle elettrovalvole controllata da Investindustrial. Perrotta è un manager di lungo corso con diverse esperienze a livello internazionale nel mondo industriale, imprenditoriale e del Private Equity. Oggi succede nell’incarico di Chief Executive Officer a Roberto Zecchi, che dopo oltre dieci anni lascia il gruppo che ha contribuito a far crescere triplicandone le dimensioni e la competitività su scala globale, con una presenza industriale in Europa, Asia e America. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gruppo Ceme, cambio ai vertici: ora Perrotta assume la guida