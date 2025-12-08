Grifone determinato Una vittoria tutta grinta

Sport.quotidiano.net | 8 dic 2025

Il Grosseto si aggiudica con merito il match clou della quindicesima giornata del girone d’andata superando il Prato. E’ stato un gol di Gerardini nella ripresa a regalare tre punti importanti alla squadra di mister Indiani che fa un altro passo fondamentale verso l’obiettivo della promozione. In campo allo "Zecchini" i due migliori organici del momento con grandi motivazioni: i padroni di casa per confermare il ruolo di protagonista assoluto, gli ospiti, con diversi ex, per trovare una nuova spinta al loro percorso. Le due squadre si schierano a specchio con una partenza a razzo dei biancorrossi che ottengono tre calci d’angolo in pochi minuti e vanno alla conclusione con Bacciardi che costringe alla deviazione il portiere Furghiei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

