Grifone determinato Una vittoria tutta grinta
Il Grosseto si aggiudica con merito il match clou della quindicesima giornata del girone d’andata superando il Prato. E’ stato un gol di Gerardini nella ripresa a regalare tre punti importanti alla squadra di mister Indiani che fa un altro passo fondamentale verso l’obiettivo della promozione. In campo allo "Zecchini" i due migliori organici del momento con grandi motivazioni: i padroni di casa per confermare il ruolo di protagonista assoluto, gli ospiti, con diversi ex, per trovare una nuova spinta al loro percorso. Le due squadre si schierano a specchio con una partenza a razzo dei biancorrossi che ottengono tre calci d’angolo in pochi minuti e vanno alla conclusione con Bacciardi che costringe alla deviazione il portiere Furghiei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
