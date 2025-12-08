Greggio attacca la Juventus | Anche stasera Giovanni e Umberto Agnelli non riposeranno in pace
La Juventus perde a Napoli contro la formazione di Conte e apre l'ennesimo momento di crisi per i bianconeri. Piovono critiche per l'allenatore Luciano Spalletti e per le sue sperimentazioni infelici messe in campo al Maradona. Al coro delle critiche si è aggiunto anche Ezio Greggio, attore e noto conduttore che sul suo account Instagram ha pesantemente criticato la Juventus senza risparmiare nessuno: « Io vorrei sapere se la proprietà si rende conto che ha messo in punti chiave dirigenziali della società, degli incapaci e inesperti che hanno comprato dei bidoni come Openda, David, Cabal e altre mezze tacche che non sono degne di stare manco in panchina.
Juventus: per Ezio Greggio e Oppini il colpevole non è lo stesso, bufera social - Ezio Greggio attacca la Juventus e il calciomercato, difendendo Spalletti.