Grazie sindaco per la segnalazione | la notizia l’abbiamo pubblicata il boom di visite invece non è arrivato

Il sindaco Rapinese ha diffuso un video criticando QuiComo, insinuando che si sia taciuto sul patteggiamento del consigliere Tufano. Nonostante la pubblicazione della notizia, il sito non ha registrato il previsto aumento di visite, sollevando dubbi sulla portata e l’impatto delle accuse.

Il sindaco Rapinese ha diffuso un video contro QuiComo, insinuando – con il suo ormai celebre “io non lo credo, però voi controllate” – che avremmo taciuto volontariamente e scientemente il patteggiamento del consigliere Tufano. Per rafforzare la tesi, ha invitato i suoi fan a setacciare il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

