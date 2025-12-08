Inter News 24 Graziani la prestazione nerazzurra nasce anche dal coraggio del Como: la disamina della sfida di ieri a San Siro. La netta vittoria dell’Inter contro il Como continua a far discutere addetti ai lavori e opinionisti. Dopo gli elogi piovuti su Cristian Chivu e sui protagonisti della serata di San Siro, anche Ciccio Graziani, ex attaccante del Torino e oggi commentatore televisivo, ha voluto dire la sua durante il programma La Nuova Ds, soffermandosi soprattutto su un aspetto meno scontato della gara. Secondo Graziani, infatti, la prestazione brillante dei nerazzurri è stata favorita anche dall’atteggiamento tattico adottato dalla squadra di Cesc Fabregas, che ha scelto di affrontare l’Inter a viso aperto, senza rinunciare a costruire gioco dal basso e ad alzare il baricentro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Graziani spiazza tutti: «La chiave è stata proprio l'atteggiamento dei lariani»