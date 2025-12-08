Graziani sicuro | Nazionale? Penso che rispetto a quelle due annate certi momenti si gestivano in questo modo

Francesco Graziani ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla Nazionale. Ecco le parole Campione del Mondo nel 1982, Francesco “Ciccio” Graziani fu protagonista di quella storica cavalcata, accettando anche di sacrificarsi tatticamente all’ala per far spazio al rientrante Paolo Rossi. In questa intervista a Il Messaggero, Graziani ricorda con affetto il compagno di reparto e amico, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Graziani sicuro: «Nazionale? Penso che rispetto a quelle due annate certi momenti si gestivano in questo modo»

Torino, Graziani sicuro: "Con un po' di qualità può raggiungere Bologna, Lazio e Fiorentina" - Alla vigilia della sfida tra Torino e Udinese ha parlato ai taccuini del Corriere della Sera, edizione Torino, l’ex attaccante granata e della Nazionale Ciccio Graziani. Segnala tuttomercatoweb.com