Gravissimo un cacciatore il colpo partito per errore | Si è sparato accidentalmente cadendo

8 dicembre 2025

Lucca, 8 dicembre 2025 –   Gravissimo incidente di caccia ieri mattina in Brancoleria. Ferito all’addome un cacciatore di 53 anni, residente a Lugliano nel comune di Bagni di Lucca. Sarebbe stato raggiunto da una fucilat a partita accidentalmente proprio dalla sua doppietta a canne mozze, in seguito a una caduta durante una battuta al cinghiale. Soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale di Cisanello, è stato operato d’urgenza ed ora è in prognosi riservata. La chiamata dei soccorsi al 118 è partita quando erano le 10.30 circa. L’uomo si trovava nella zona di Croce di Brancoli, in un tratto piuttosto impervio, insieme a una folta compagnia di cacciatori per una battuta al cinghiale quando è stato raggiunto all’addome da due colpi di arma da fuoco, riportando una profonda ferita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

