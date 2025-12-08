Grave incidente ciclista 25enne trasportato d' urgenza in ospedale

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, 8 dicembre, su via De Gasperi a Besana in Brianza. Un giovane ciclista di 25 anni è caduto violentemente al suolo poco dopo l'ora di pranzo.L'incidenteL'uomo stava percorrendo via De Gasperi in sella alla sua bici poco dopo le 14,30. Per cause ancora da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Enzo Badenas, pilota valenciano di 17 anni, è morto nella giornata di ieri a seguito di un grave incidente in allenamento. È stato campione di Spagna 85cc nel 2022, membro della squadra nazionale e tecnico presso il Centro Specializzato Sportivo del Circuit - facebook.com Vai su Facebook

Con l'auto contro un cantiere: grave incidente in A12 a Pisa Vai su X

Incidente tra auto e bicicletta, ciclista scaraventato a metri di distanza: batte la testa sul parabrezza e sviene, paura per un 51enne - Un grave incidente stradale, che ha rischiato di avere un bilancio molto grave, quello avvenuto mercoledì sera (3 dicembre) intorno alle 17. Da ilgazzettino.it