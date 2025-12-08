Grave incidente a via Tasso | ferita una 13enne

Ieri sera, in via Tasso, si è verificato un grave incidente tra due vetture, che ha coinvolto una 13enne e il suo nonno. L'incidente, avvenuto intorno alle 23, ha causato il ferimento della ragazza, suscitando preoccupazione nella comunità locale. Di seguito i dettagli dell'accaduto.

Ieri sera, intorno alle ore 23, in via Tasso un violento scontro tra due vetture ha provocato il ferimento di una 13enne che viaggiava a bordo di una delle due auto coinvolte insieme al nonno. Secondo le prime ricostruzioni la vettura guidata da un giovane procedeva a velocità sostenuta e avrebbe.

