Grandi e bambini in festa con le associazioni E Babbo Natale arriva in volo dal campanile

Leccotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattinata baciata da un sole splendente ha salutato la tradizionale mostra delle associazioni che ogni anno colora Mandello in occasione della Festa dell'Immacolata. Ben 39 sodalizi operanti sul territorio mandellese, da quelli ad indirizzo ludico a quelli impegnati in ambito socio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

