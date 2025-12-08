Grande Fratello sorpresa speciale per Francesca

Today.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale del Grande Fratello 2025 si è aperta con una sorpresa inaspettata: l'eliminazione di Simone. Questa decisione ha segnato un momento emotivamente intenso, soprattutto per Francesca, che ha dovuto affrontare l’uscita del figlio. Un episodio che ha catturato l’attenzione dei telespettatori, aggiungendo ulteriore suspense alla fase finale del reality.

