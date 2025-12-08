Grande Fratello news e anticipazioni | cosa aspettarsi dalla semifinale

La semifinale del Grande Fratello si avvicina, segnando un momento cruciale per il reality più duraturo della televisione italiana. Tra emozioni, sorprese e anticipazioni, i concorrenti si preparano ad affrontare questa fase decisiva. Ecco cosa aspettarsi in questa puntata, con tutte le news e i dettagli sulle prossime sfide e possibili eliminazioni.

È tutto pronto per la semifinale del Grande Fratello. Il reality show più longevo della televisione italiana torna con il suo dodicesimo appuntamento. Questa sera, lunedì 8 dicembre, a partire dalle 21.30 su Canale 5, Simona Ventura torna nella Casa più spiata d’Italia e scopriremo come stanno andando le cose tra i “casalinghi” dopo l’elezione dei primi due finalisti Giulia e Jonas. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e un'ospite speciale, Sonia Bruganelli, pronta a dire la sua. Le anticipazioni della puntata. La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla semifinale

Il punto di vista di Donatella: "Tra Domenico e Benedetta c'è veramente una bella amicizia" #GrandeFratello Vai su X

#GrandeFratello: Durante la semifinale di questa sera ci sarà un confronto infuocato tra #RashaYounes e #DolceDona visto che Rasha non ha risparmiato commenti velenosi verso Dolce. Voi da che parte state? Vai su Facebook

