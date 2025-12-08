Grande Fratello le anticipazioni della semifinale | metà casa rischia Jonas e Giulia ritornano in gioco?

Movieplayer.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una semifinale senza precedenti: metà dei concorrenti dovrà lasciare la Casa e il gruppo dei finalisti potrebbe cambiare all'ultimo. Amori in crisi, lettere d'addio e prove decisive accendono la serata. Questa sera, lunedì 8 dicembre, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello con una puntata attesissima: la semifinale. Subito dopo La Ruota della Fortuna, Simona Ventura guiderà il nuovo appuntamento del reality, affiancata in studio da Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Semifinale ad alta tensione: due eliminazioni in una sera Il televoto ancora aperto deciderà il destino di due dei quattro nominati: Rasha Younes Francesca Carrara Simone De Bianchi Domenico D'Alterio Secondo i sondaggi circolati nelle ultime ore Grande Fratello, chi esce stasera? I sondaggi parlano chiaro: due concorrenti già spacciati, Simone e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, le anticipazioni della semifinale: metà casa rischia, Jonas e Giulia ritornano in gioco?

