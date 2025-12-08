Grande Fratello le anticipazioni della semifinale | metà casa rischia Jonas e Giulia ritornano in gioco?

Una semifinale senza precedenti: metà dei concorrenti dovrà lasciare la Casa e il gruppo dei finalisti potrebbe cambiare all'ultimo. Amori in crisi, lettere d'addio e prove decisive accendono la serata. Questa sera, lunedì 8 dicembre, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello con una puntata attesissima: la semifinale. Subito dopo La Ruota della Fortuna, Simona Ventura guiderà il nuovo appuntamento del reality, affiancata in studio da Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Semifinale ad alta tensione: due eliminazioni in una sera Il televoto ancora aperto deciderà il destino di due dei quattro nominati: Rasha Younes Francesca Carrara Simone De Bianchi Domenico D'Alterio Secondo i sondaggi circolati nelle ultime ore Grande Fratello, chi esce stasera? I sondaggi parlano chiaro: due concorrenti già spacciati, Simone e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, le anticipazioni della semifinale: metà casa rischia, Jonas e Giulia ritornano in gioco?

Argomenti simili trattati di recente

È tutto pronto per la SEMIFINALE #GrandeFratello vi aspetta in prima serata su Canale 5 e live su Mediaset Infinity! Vai su X

#GrandeFratello: Durante la semifinale di questa sera ci sarà un confronto infuocato tra #RashaYounes e #DolceDona visto che Rasha non ha risparmiato commenti velenosi verso Dolce. Voi da che parte state? - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello 2025, stasera la semifinale su Canale 5: anticipazioni diretta di lunedì 8 dicembre. Nomination, eliminati e sondaggi - Il Grande Fratello 2025 entra nel vivo con la semifinale: chi sarà finalista e chi eliminato definitivamente dalla casa? Secondo superguidatv.it