Grande Fratello la rottura di Omer e Rasha | le motivazioni

Durante la semifinale del Grande Fratello, Omer e Rasha hanno annunciato la fine della loro relazione, lasciando trasparire che tra loro non sarebbe mai realmente esistito un legame. Le loro parole hanno suscitato reazioni, tra cui quella di Sonia Bruganelli, che ha commentato con amarezza quanto accaduto, sottolineando come siano stati presi in giro sia dal pubblico che dai protagonisti.

Fra i Rashmer sarebbe tutto finito. Anzi, ascoltando le loro parole nel corso della semifinale del Grande Fratello non ci sarebbe mai stato nulla, tanto da fare sbottare Sonia Bruganelli: “A noi ci avete preso in giro, non tra di voi". Ma cosa è successo negli ultimi giorni tra Omer e Rsha? I due. 🔗 Leggi su Today.it

