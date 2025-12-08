Grande Fratello Dolce saluta la casa ma prima arriva la stoccata di Rasha Younes
Rasha Younes, prima di salutare per sempre Dolce che torna nella sua edizione del Grande Fratello in Kosovo, parla dell’atteggiamento della gieffina. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Tutte le emozioni di Dolce dopo essere uscita dalla Casa #GrandeFratello Vai su X
#GrandeFratello: #BarbataAlberti con grande sincerità svela perché ha partecipato al reality La Alberti ieri è entrata nella casa lei GF per una chiacchierata sulla poesia con i gieffini. La donna si è trattenuta anche a chiacchierare del più e del meno con i ragaz - facebook.com Vai su Facebook
In Casa arriva un'ospite molto attesa: Dolce - Come annunciato nel corso della decima puntata, per gli inquilini è in arrivo un'ospite d'eccezione che gli farà compagnia per alcuni giorni. Riporta grandefratello.mediaset.it