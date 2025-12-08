Grande Fratello | DIRETTA della dodicesima puntata di lunedì 8 dicembre

Comingsoon.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dodicesima puntata del Grande Fratello va in onda lunedì 8 dicembre, portando nuovi colpi di scena e momenti emozionanti. Segui con noi la DIRETTA in tempo reale per non perdere nessuna novità dal reality più seguito, tra eliminazioni, confronti e sorprese all’interno della casa.

Questa sera, lunedì 8 dicembre, il Grande Fratello torna in onda con la dodicesima: preparatevi a seguire la DIRETTA con noi!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Grande Fratello: DIRETTA della dodicesima puntata di lunedì 8 dicembre

