Grande Fratello chi esce stasera? I sondaggi parlano chiaro | due concorrenti già spacciati

Le rilevazioni online mostrano un vantaggio solido per due dei quattro concorrenti in nomination. e. Ecco chi è in testa e chi rischia l'eliminazione secondo i sondaggi web Questa sera, lunedì 8 dicembre, torna su Canale 5 l'appuntamento con il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Nel corso della dodicesima puntata verrà chiuso il televoto che decreterà l'eliminazione di due dei quattro concorrenti in nomination. I sondaggi online mostrano già una tendenza piuttosto netta, indicando almeno una concorrente al sicuro. I quattro nominati: perché Simone e Domenico sono in nomination d'ufficio Nell'undicesima puntata sono finiti in nomination quattro concorrenti: Rasha Younes e Francesca Carrara, votate dai coinquilini; Simone De Bianchi e Domenico D'Alterio, mandati in nomination d'ufficio per alcune frasi sessiste rivolte a Dolce Dona, la concorrente kosovara . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

