Grande Fratello Angelica Baraldi coinvolta in brutto incidente | dinamica e condizioni

Momenti di apprensione per Angelica Baraldi, ex Grande Fratello, che sui social ha ricostruito l'incidente vissuto nelle ultime ore. Ferma nel traffico, è stata colpita da un furgone lanciato a velocità sostenuta, con un impatto capace di coinvolgere quattro auto. Uscita pressoché illesa, ha trasformato lo spavento in una riflessione sul valore del tempo, degli affetti e della prudenza alla guida. Grande Fratello: la dinamica dell'incidente capitato ad Angelica Baraldi. « Ero ferma in coda. Ho visto lo specchietto, lui non ha frenato, mi ha presa in pieno », racconta Angelica Baraldi.

