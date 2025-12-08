Grande Fratello Angelica Baraldi coinvolta in brutto incidente | dinamica e condizioni
Momenti di apprensione per Angelica Baraldi, ex Grande Fratello, che sui social ha ricostruito l’incidente vissuto nelle ultime ore. Ferma nel traffico, è stata colpita da un furgone lanciato a velocità sostenuta, con un impatto capace di coinvolgere quattro auto. Uscita pressoché illesa, ha trasformato lo spavento in una riflessione sul valore del tempo, degli affetti e della prudenza alla guida. Simona Ventura: quanto guadagna al GF Grande Fratello: la dinamica dell’incidente capitato ad Angelica Baraldi. « Ero ferma in coda. Ho visto lo specchietto, lui non ha frenato, mi ha presa in pieno », racconta Angelica Baraldi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
