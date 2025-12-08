Grande Fratello 2025 stasera la semifinale su Canale 5 | anticipazioni diretta di lunedì 8 dicembre Nomination eliminati e sondaggi

Stasera, lunedì 8 dicembre 2025, va in onda la semifinale del Grande Fratello 2025 presentato da Simona Ventura in prima serata su Canale 5. In studio ritroviamo anche gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e la new entry Sonia Bruganelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello 2025, semifinale stasera su Canale 5, la diretta della dodicesima puntata dell’8 dicembre, cosa succederà?. Lunedì 8 dicembre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la semifinale del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Ci siamo: questa sera durante la semifinale scopriremo il futuro dei concorrenti rimasti all’interno della casa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, stasera la semifinale su Canale 5: anticipazioni diretta di lunedì 8 dicembre. Nomination, eliminati e sondaggi

