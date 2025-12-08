Grande Fratello 2025 lo scontro tra Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto | Video Mediaset

Nel Grande Fratello 2025, tensioni e confronti sono all’ordine del giorno. L’ultimo episodio vede protagonista uno scontro tra Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto, creando ulteriori tensioni all’interno della casa. Ecco i dettagli di questa nuova dinamica tra i concorrenti.

Nuovo scontro all'interno della casa del Grande Fratello 2025 tra Francesca Carrara e a Donatella Mercoledisanto. Tra le due non c'è grande simpatia e in parte anche per il comportamento ed atteggiamento di Simone, il figlio di Francesca. Grande Fratello 2025, Francesca contro Donatella. Durante la semifinale del Grande Fratello 2025 si torna a parlare del rapporto complicato tra Francesca Carrara e a Donatella Mercoledisanto. Le due "mamme" della casa hanno avuto sin dall'inizio grandi difficoltà e la stessa conduttrice Simona Ventura cerca di capirci di più. In particolare la Ventura chiede spiegazioni a Francesca e a Donatella come mai il loro il rapporto continui a non funzionare.