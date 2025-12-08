grande fratello 2025 diretta semifinale

Il 8 dicembre 2025 si terrà la semifinale del Grande Fratello 2025, trasmessa in diretta su Canale 5 alle 21.55. Condotta da Simona Ventura, questa penultima puntata promette momenti di suspense e sorprese, delineando le fasi finali di questa edizione. Ecco le anticipazioni e gli highlights previsti per questa importante serata.

Anticipazioni semifinale di lunedì 8 dicembre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.55 circa, Simona Ventura conduce la dodicesima e penultima puntata del Grande Fratello. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e l’opinionista Sonia Bruganelli. Una semifinale che si preannuncia piena di colpi di scena: inizia la corsa verso la vittoria e la metà degli inquilini dovrà lasciare la casa stasera stessa. Chi saranno i finalisti? E chi invece dovrà abbandonare il sogno a un passo dal traguardo? La scelta definitiva è nelle mani del pubblico, a cominciare dal televoto aperto lunedì scorso – tra Domenico, Simone, Rasha e Francesca – che stabilirà subito i primi due eliminati. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it