Grande Fratello 2025 diretta semifinale | fuori Simone
La semifinale del Grande Fratello 2025 si svolgerà lunedì 8 dicembre in diretta su Canale 5, condotta da Simona Ventura. La puntata, che vede l’eliminazione di Simone, sarà un momento cruciale per i concorrenti, avvicinandosi alla finale e lasciando gli spettatori con emozioni e sorprese.
Anticipazioni semifinale di lunedì 8 dicembre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.55 circa, Simona Ventura conduce la dodicesima e penultima puntata del Grande Fratello. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e l’opinionista Sonia Bruganelli. Una semifinale che si preannuncia piena di colpi di scena: inizia la corsa verso la vittoria e la metà degli inquilini dovrà lasciare la casa stasera stessa. Chi saranno i finalisti? E chi invece dovrà abbandonare il sogno a un passo dal traguardo? La scelta definitiva è nelle mani del pubblico, a cominciare dal televoto aperto lunedì scorso – tra Domenico, Simone, Rasha e Francesca – che stabilirà subito i primi due eliminati. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
E che semifinale sarebbe senza una nuova puntata di #GFOpenMic? Tra commenti e anticipazioni Ascanio, Cristina e Floriana ci fanno compagnia in attesa di una nuova imperdibile puntata di #GrandeFratello Vai su X
#GrandeFratello: Durante la semifinale di questa sera ci sarà un confronto infuocato tra #RashaYounes e #DolceDona visto che Rasha non ha risparmiato commenti velenosi verso Dolce. Voi da che parte state? - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello 2025, diretta semifinale: fuori Simone - Il live minuto per minuto della semifinale del Grande Fratello 19 in onda su Canale 5, in prima serata, lunedì 8 dicembre 2025 ... Come scrive davidemaggio.it