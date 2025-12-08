Grande festa con spettacolo acrobatico per l' accensione dell' albero di Natale in piazza Salotto FOTO-VIDEO

A Pescara, il 8 dicembre, si è svolta una grande festa per l'accensione dell'albero di Natale in piazza Salotto, accompagnata da uno spettacolo acrobatico che ha entusiasmato migliaia di presenti. L'evento, in occasione della giornata dell'Immacolata Concezione, ha segnato l'inizio delle festività natalizie nella città.

Migliaia di persone hanno assistito all'accensione dell'albero di Natale 2025 in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr) a Pescara nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione.Due gli eventi proposti sul palco allestito al centro della piazza per l'accensione del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

