Grande accoglienza per Pio e Amedeo e il loro film Oi vita mia nel cinema Arca di Spoltore FOTO-VIDEO

Ilpescara.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentazione del film Oi vita mia nel cinema multiplex Arca di Spoltore dove, in esclusiva per l’Abruzzo, sono comparsi Pio e Amedeo. Il duo ha fatto irruzione a fine film nella prima sala e dopo i saluti e i selfie di rito si è trasferito nella seconda sala dove stava per iniziare il film. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

