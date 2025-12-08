Gran tour del Lazio | mille chilometri di itinerario cicloturistico

Roma, 8 dicembre 2025 – La Giunta regionale, presieduta dal Francesco Rocca, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, ha approvato lo schema d i Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta APS (FIAB Italia), per lo sviluppo e il sostegno dell’itinerario cicloturistico “Gran Tour del Lazio”. La Regione Lazio ha stanziato 65mila euro per l’accordo, che prevede il coinvolgimento delle comunità locali dei territori regionali interessati dal percorso assieme a FIAB Italia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it