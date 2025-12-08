Gran tour del Lazio | mille chilometri di itinerario cicloturistico
Roma, 8 dicembre 2025 – La Giunta regionale, presieduta dal Francesco Rocca, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, ha approvato lo schema d i Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta APS (FIAB Italia), per lo sviluppo e il sostegno dell’itinerario cicloturistico “Gran Tour del Lazio”. La Regione Lazio ha stanziato 65mila euro per l’accordo, che prevede il coinvolgimento delle comunità locali dei territori regionali interessati dal percorso assieme a FIAB Italia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Gran Tour del Lazio, via libera all’accordo con FIAB per mille chilometri di #cicloturismo nella #regionelazio https://tinyurl.com/lc-grantourlazio - facebook.com Vai su Facebook
ROMA | Via libera al “Gran Tour del Lazio”: Regione e FIAB firmano il protocollo per l’anello cicloturistico wp.me/p9OO0T-16nc via @mondoreale Vai su X
Gran Tour del Lazio, accordo tra Regione e Fiab per 1000 km di itinerario cicloturistico - La Giunta regionale, presieduta dal Francesco Rocca, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, ha approvato ... Lo riporta latinaquotidiano.it