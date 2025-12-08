Gradini di disuguaglianza | anatomia di una scuola ancora inaccessibile Lettera
Inviato da Simone Billeci - L’articolo comparso oggi su Orizzonte Scuola sulle barriere architettoniche negli edifici scolastici italiani ha il merito di riportare sotto i riflettori una questione annosa, spesso evocata solo in occasioni emergenziali o commemorative, ma raramente affrontata come priorità strutturale del sistema educativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Io odio il 5 dicembre. Sono passati 14 anni ora, perché il 5 dicembre 2011 è il giorno che ho partorito di nuovo Sofia mia. Il 5 dicembre 2011, mia figlia cade da una scaletta di un paio di gradini, eravamo nel laboratorio della pasticceria, batte la testa per terra, - facebook.com Vai su Facebook