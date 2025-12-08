Google al lavoro sull’animazione che anticipa la condivisione dei contatti in stile NameDrop
L'ultima Beta dei Google Play Services permette finalmente di dare uno sguardo più concreto all'animazione della versione Android di NameDrop L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Argomenti simili trattati di recente
Abbiamo parlato dei progetti con cui Google sta progettando il rapporto tra scuola e intelligenza artificiale con Ronit Levavi Morad di Google Research. Dalle novità di Experience AI, in arrivo anche in Italia, alle potenzialità dell’AI generativa nel lavoro quotidia - facebook.com Vai su Facebook