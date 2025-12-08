Google al lavoro sull’animazione che anticipa la condivisione dei contatti in stile NameDrop

Tuttoandroid.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima Beta dei Google Play Services permette finalmente di dare uno sguardo più concreto all'animazione della versione Android di NameDrop L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google al lavoro sull8217animazione che anticipa la condivisione dei contatti in stile namedrop

© Tuttoandroid.net - Google al lavoro sull’animazione che anticipa la condivisione dei contatti in stile NameDrop

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Google Lavoro Sull8217animazione Anticipa