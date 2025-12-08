Golf Matsuyama vince l’Hero World Challenge e conquista il 2º titolo in stagione
È Hideki Mastsuyama il campione dell’Hero World Challenge, torneo chiusosi pochi istanti fa alle Bahamas e organizzato da Tiger Woods sui fairway dell’Albany Golf Club. Il giapponese è la seconda volta che si impone in questo torneo dopo la vittoria nel 2016 conseguita davanti a Henrik Stenson per 2 colpi. Il nipponico porta a casa una vittoria ai play off contro lo svedese Alex Noren dopo un giro in -8 (entrambi hanno chiuso con 64 la domenica) e un birdie nella buca di spareggio che ha mandato a casa il rivale che ha chiuso solamente con il par. 3ª piazza per l’austriaco Sepp Straka che ha dominato per buona parte dell’ultimo giro ma si è dovuto arrendere ai due avversari che sono arrivati in forma dalle retrovie. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Golf, Il PGA atterra in Giappone. Matsuyama favorito al Baycurrent Classic
Hideki Matsuyama edged out Alex Noren in a play-off to win the Hero World Challenge - facebook.com Vai su Facebook
Golf, Matsuyama vince l’Hero World Challenge e conquista il 2º titolo in stagione - È Hideki Mastsuyama il campione dell’Hero World Challenge, torneo chiusosi pochi istanti fa alle Bahamas e organizzato da Tiger Woods sui fairway ... Secondo oasport.it