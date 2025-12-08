golden globes 2026 tutte le nomination

Annunciate le candidature agli 83esimi Golden Globe, in vista della cerimonia fissata per l’11 gennaio 2026 a Los Angeles condotta da Nikki Glaser. A imporsi su tutti è Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, che totalizza nove candidature. Subito dietro compare I peccatori, che punta a sette riconoscimenti e figura anche nella corsa al miglior film drammatico, dove compaiono inoltre Frankenstein, Hamnet, Un semplice incidente, L’agente segreto e Sentimental Value. Nel campo televisivo è invece The White Lotus a primeggiare con sei candidature, che se la vedrà con Severance, The Diplomat, The Pitt, Pluribus e Slow Horses, per la miglior serie drammatica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

