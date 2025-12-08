Golden Globes 2026 tutte le nomination | Netflix guida la classifica niente da fare per l' italiano Familia

Una battaglia dopo l'altra è il film con più candidature, The White Lotus guida la classifica per le serie tv: ecco tutte le nomination dei Golden Globes 2026 Sono state annunciate oggi le nomination per i Golden Globes 2026: 28 categorie, presentate da Marlon Wayans e Skye P. Marshall, di cui si scopriranno vincitori e vincitrici il prossimo 11 gennaio 2026, con cerimonia trasmessa alle 2:00 di notte, ora italiana. Chi sono tutti i candidati ai Golden Globes 2026 In testa per numero di candidature, lato cinema, c'è l'ultimo film di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra, con 9 nomination. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

