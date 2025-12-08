Golden Globes 2026 le nomination più attese da una battaglia all’altra a sinners

le candidature ai golden globes 2026: un’anticipazione sulla settantatreesima edizione dei premi. Dal 8 dicembre 2025, si sono ufficializzate le nomination per i Golden Globes 2026, riconoscimenti prestigiosi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association. La cerimonia di premiazione, prevista per l’11 gennaio 2026, rappresenta un momento di grande attesa nel panorama cinematografico e televisivo internazionale. contesto e caratteristiche della cerimonia. Per questa terza edizione sotto la direzione di Dick Clark Productions e Eldridge Industries, l’evento sarà trasmesso negli Stati Uniti su CBS e in streaming su Paramount+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

golden globes 2026 nominationGolden Globes 2026, nove nomination per «Una battaglia dopo l'altra» - Julia Robert in lizza per «After the hunt» di Guadagnino. Secondo corriere.it

