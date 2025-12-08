Golden Globes 2026 | il film e la serie che dominano tutte le nomination

Sono state rivelate, nella mattinata losangelina, le nominations per i Golden Globes 2026, che si terranno l’11 gennaio al Veverly Hilton Hotel di Los Angeles, trasmessi negli Stati Uniti da CBS (ancora nessuna notizia sulla messa in onda italiana) e condotti per il secondo anno consecutivo dalla comica Nikki Glaser. Ecco di seguito l’elenco dei nominati tra cinema e tv (fa il suo debutto quest’anno il premio al miglior podcast) Miglior Film – Drammatico Frankenstein Hamnet Un semplice incidente The Secret Agent Sentimental Value Sinners Miglior Film – Musical o Commedia Blue Moon Bugonia Marty Supreme No Other Choice Nouvelle Vague Una battaglia dopo l’altra Miglior Film d’Animazione Arco Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Il castello dell’infinito Elio KPop Demon Hunters Little Amélie or the Character of Rain Zootropolis 2 Miglior risultato cinematografico al box office Avatar: Fuoco e cenere F1 KPop Demon Hunters Mission: Impossible — The Final Reckoning Sinners Weapons Wicked: For Good Zootropolis 2 Miglior Film in lingua non inglese Un semplice incidente No Other Choice The Secret Agent Sentimental Value Sir?t La voce di Hind Rajab Miglior Interpretazione femminile – Film drammatico Jessie Buckley — Hamnet Jennifer Lawrence — Die My Love Renate Reinsve — Sentimental Value Julia Roberts — After the Hunt Tessa Thompson — Hedda Eva Victor — Sorry, Baby Miglior Interpretazione maschile – Film drammatico Joel Edgerton — Train Dreams Oscar Isaac — Frankenstein Dwayne Johnson — The Smashing Machine Michael B. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

