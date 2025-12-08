Golden Globes 2026 | Annunciate le nomination One Battle After Another leader con 9
Le nomination per i Golden Globes 2026, 83ª edizione, sono state annunciate questa mattina in diretta su CBSNews. Con Nine candidature,
Le nomination Golden Globes 2026 (83ª edizione) sono state svelate stamattina, 8 dicembre, in diretta su CBSNews.com e YouTube, con presentatori Marlon Wayans e Skye P. Marshall dal Beverly Hilton. Oltre 300 votanti HFPA hanno nominato 28 categorie (15 film, 12 TV, 1 podcast), con nuove regole per diversity e un focus su indie e blockbuster. One Battle After Another (da noi Una battaglia dopo l’altra) ha dominato l’evento con 9 nomination ( ha già trionfato ai LAFCA Awards ), seguito da Sinners (da noi I Peccatori) con 7 e Hamnet con 6. Come noto, la cerimonia è prevista per il 11 gennaio 2026 su CBSParamount+, condotta da Nikki Glaser. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
