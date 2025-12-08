Golden Globe 2026 tutte le nomination | i film e le star in corsa

Le nomination dell'83ª edizione dei Golden Globe, annunciate a Los Angeles, segnano l'inizio ufficiale della stagione dei premi cinematografici. Questo evento mette in luce i film e le star che si contendono i prestigiosi riconoscimenti, alimentando l'attesa e l'interesse del pubblico e degli addetti ai lavori.

(Adnkronos) – Le nomination dell'83esima edizione dei Golden Globe – annunciate oggi a Los Angeles – aprono ufficiale la cosiddetta 'season award' (ovvero 'la stagione dei premi'). Il film con il maggior numero di candidature ai riconoscimenti assegnati dalla stampa internazionale è 'Una battaglia dopo l'altra'. I riconoscimenti saranno consegnati in occasione della cerimonia di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

News recenti che potrebbero piacerti

Golden Globe, il più candidato è “Una battaglia dopo l’altra” con DiCaprio, Del Toro e Sean Penn Vai su X

Buongiorno gruppo.. una domanda sciocca sapete quando verranno annunciate le candidature ai prossimi Golden Globe? Grazie mille Vai su Facebook

Golden Globe 2026, tutte le nomination: i film e le star in corsa - I riconoscimenti saranno consegnati in occasione della cerimonia di premiazione, in programma l'11 gennaio ... Secondo adnkronos.com