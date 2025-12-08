' Gold Battle 2026' arriva la sfida tra portieri per imparare e divertirsi insieme

Ferrara è pronta ad accogliere la manifestazione ludico-sportiva ‘Gold Battle 2026’, in programma per sabato 3 e domenica 4 gennaio e sabato 28 febbraio 2026 sul campo di sabbia al Dock Sport Village e sabato 14 febbraio sull'erba del campo sportivo di Santa Maria Codifiume. Organizzato come un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

