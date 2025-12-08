Gloria Bianchini traguardi mondiali nelle arti marziali | a 11 anni riceve la benemerenza del Coni L’orgoglio di Massalengo

Massalengo (Lodi), 8 dicembre 2025 - Gloria Bianchini di Massalengo riceve la benemerenza Coni 2025 e viene accolta dal sindaco in municipio: “Siamo orgogliosi”. Severino Serafini, primo cittadino di Massalengo, ha voluto congratularsi di persona e ufficialmente, in municipio, con la ragazzina di 11 anni (nata il 19 febbraio 2014), che ha già ottenuto la benemerenza Coni 2025, per la vittoria al Campionato del Mondo 2025 e del campionato d’Europa 2024 di arti marziali Qwan Ki Do! La mamma Alessandra Manzitto e il papà Andrea Bianchini, insieme a Davide, fratello di Gloria, hanno visto trionfare la piccola già nel 2024 e ora, nel raccontare i suoi traguardi, partono dalle emozioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

