Gli ultimi giorni della centrale Enel | senza atti ufficiali del governo stop agli impianti e addio al carbone il 31 dicembre

Mancano appena venti giorni al 31 dicembre, giorno in cui secondo il Piano nazionale integrato per l?energia ed il clima la centrale Enel?Federico II? di Cerano dovrà. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Centrale Enel, il ministro avverte: «Salto nel buio» - La volontà del ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin appare chiara: per due volte in pochi giorni ha lasciato intendere che la chiusura delle centrali a carbone, e quindi anche quella di ... Si legge su quotidianodipuglia.it

Centrali a carbone Enel: il ministero dell'Ambiente valuta l’ipotesi di acquistare gli impianti di Brindisi e Civitavecchia - Con due opzioni possibili: compensazioni nei confronti di Enel, che da tempo ormai ritiene economicamente non sostenibile mantenere in funzione ... Riporta quotidianodipuglia.it

Iniziata demolizione ciminiera dell'ex centrale Enel alla Spezia - Sono iniziate le operazioni di demolizione della ciminiera dell'ex centrale termoelettrica dell'Enel alla Spezia. ansa.it scrive

