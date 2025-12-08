Gli opinionisti in tv tutti contro Spalletti dopo Napoli-Juve | Ha fatto disastri

Il tecnico bianconero attaccato in tutte le trasmissioni televisive della domenica, da Adani a Graziani, Tacchinardi e non solo Spalletti nella bufera. Dopo la sconfitta della Juve a Napoli nell’occhio del ciclone è finito soprattutto il mister, in primis per le scelte di formazione, sia dall’inizio che a gara in corso. In particolare la coppia Yildiz-Conceicao, senza quindi la presenza di punte di ruolo in campo, ha disorientato tutti quanti, compresi i giocatori. E anche le scelte durante il match hanno generato malumori e polemiche, perché se da un lato Spalletti l’aveva aggiustata inserendo David, dopo il pareggio ha inspiegabilmente tolto dal campo proprio Yildiz e Conceicao, tornando indietro in qualche modo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

