Gli investimenti truffa I due indagati denunciano il terzo Ma per il giudice è una calunnia
Una storia nella storia. Colpi sottobanco che potrebbero (quasi) ricordare uno stallo alla messicana. E invece quella querela – almeno secondo l’accusa – era falsa e pretestuosa. Tanto che i tre avevano continuato anche dopo a comunicare e a fare affari. Dall’ordinanza cautelare del gip Corrado Schiaretti, sono emersi nuovi particolari dell’indagine che venerdì mattina ha fatto finire ai domiciliari il 79enne Roberto Garavini e la 70enne Flavia Valmorrra, entrambi ravennati. E in carcere il 69enne trevigiano Candelù Parisio. I tre sono accusati di avere raggirato 61 persone – perlopiù ravennati e clienti dello studio Setam in cui lavorano Garavini e la Valmorra – promettendo profitti da capogiro in cambio di un deposito spese per aprire società in Romania (il profitto illecito dei tre è stato quantificato dalla guardia di Finanza in quasi 840 mila euro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Io, vittima di truffa, ho versato 45mila euro su una piattaforma di investimenti e non ho più visto un euro”
L'annuncio di investimenti sicuri in criptovalute, poi la truffa: recuperati 3mila euro
“Maxi truffa negli investimenti sulle rinnovabili”: sequestrato il sito “Voltaiko.com”. “Seimila italiani vittime”
Investimenti-truffa in Romania: la Guardia di Finanza arresta 3 persone. Il caso fu sollevato da Striscia Guarda i video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/investimenti-truffa-romania-guardia-finanza-arresta-3-persone-caso-sollevato-da-striscia - facebook.com Vai su Facebook
Investimenti truffa a chi aveva perso casa per l'alluvione. Indagini della GdF, arrestati un trevigiano e due ravennati #ANSA Vai su X
Gli investimenti truffa. I due indagati denunciano il terzo. Ma per il giudice è una calunnia - L’intento sarebbe stato quello di scaricare su Candelù l’intera responsabilità degli illeciti. Da ilrestodelcarlino.it
Promettevano investimenti con rendite stratosferiche ma era una truffa: tra gli indagati, due professionisti ravennati - La Guardia di Finanza di Ravenna ha eseguito due provvedimenti cautelari nei confronti di tre persone indagate per truffa e abusivismo finanziario. Riporta ravennanotizie.it
Parisio Candelù arrestato per gli investimenti truffa in Romania, è accusato di abusivismo finanziario: sequestrati beni per un milione di euro - Sono le accuse mosse dalla Procura di Ravenna contro Parisio Candelù, 69enne residente a Silea, che hanno ... Lo riporta ilgazzettino.it