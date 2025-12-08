Una storia nella storia. Colpi sottobanco che potrebbero (quasi) ricordare uno stallo alla messicana. E invece quella querela – almeno secondo l’accusa – era falsa e pretestuosa. Tanto che i tre avevano continuato anche dopo a comunicare e a fare affari. Dall’ordinanza cautelare del gip Corrado Schiaretti, sono emersi nuovi particolari dell’indagine che venerdì mattina ha fatto finire ai domiciliari il 79enne Roberto Garavini e la 70enne Flavia Valmorrra, entrambi ravennati. E in carcere il 69enne trevigiano Candelù Parisio. I tre sono accusati di avere raggirato 61 persone – perlopiù ravennati e clienti dello studio Setam in cui lavorano Garavini e la Valmorra – promettendo profitti da capogiro in cambio di un deposito spese per aprire società in Romania (il profitto illecito dei tre è stato quantificato dalla guardia di Finanza in quasi 840 mila euro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli investimenti truffa. I due indagati denunciano il terzo. Ma per il giudice è una calunnia